Партия регионов выдвинула кандидата в мэры Симферополя

Конференция симферопольской городской организации Партии регионов выдвинула Виктора АГЕЕВА кандидатом в мэры административного центра Крыма на выборах, которые состоятся 31 октября, сообщила его пресс-служба.

АГЕЕВ ныне является депутатом Верховного совета Крыма (фракция блока «За Януковича!»), возглавляет в парламенте автономии постоянную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи и топливно-энергетическому комплексу.

В работе партконференции приняли участие 74 делегата. Кандидатура АГЕЕВА была поддержана единогласно.

«По мнению партийной организации, АГЕЕВ обладает необходимыми качествами для системного и эффективного управления главным городом автономии», - говорится в пресс-релизе.

Также ПР считает, что АГЕЕВУ удастся сформировать дееспособное большинство в горсовете Симферополя.