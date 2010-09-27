МВД ищет у "Батькивщины" "кукол"

Сотрудники милиции задержали 26 сентября в Крыму двух жителей Белогорска по подозрению в изготовлении фальшивых денег в офисе оппозиционной партии.

«По словам задержанных, изготовлением фальшивок они занимались в помещении офиса одной из оппозиционных политических партий. Помещение опечатано. Никакого политического подтекста в действиях крымских правоохранителей нет и быть не может», - говорится в пресс-релизе крымского управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, сбыт поддельных денег».

Лидер крымской организации партии «Батькивщина» Андрей СЕНЧЕНКО в понедельник на пресс-конференции в Симферополе сообщил об опечатывании милицией вечером 26 сентября офиса белогорской организации партии.

«Поводом послужила информация о том, что юрист общественной приемной якобы расплатился фальшивой пятидесятигривневой купюрой», - сказал СЕНЧЕНКО.

По его словам, сотрудники милиции задержали молодого человека.

«Батькивщина» считает опечатывание регионального офиса предвыборной провокацией, направленной на срыв запланированной на 27 сентября конференции по выдвижению кандидатов в депутаты районного и городского советов Белогорска, где у партии традиционно высокий результат на выборах.

СЕНЧЕНКО сообщил, что конференцию бютовцы провели в другом помещении. «Нам повезло, что печать партийной организации находится в Симферополе, а не в Белогорском районе», - сказал он.

«Батькивщина» считает действия милиции незаконными и намерена обратиться в прокуратуру.