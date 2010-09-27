В Ялте погиб голландец

Турист из Нидерландов, который приехал на отдых в Крым, погиб в Ялте, купаясь в шторм в Черном море в эти выходные, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Волнение моря достигало четырех баллов.

42-летнего иностранца, который отдыхал в санатории вместе с родителями, вытянули из воды спасатели пляжа здравницы.

Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы, там он умер.