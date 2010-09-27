В Ялте погиб голландец
00:01, 27 сентября 2010Крым
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Отдохнул в Крыму
Турист из Нидерландов, который приехал на отдых в Крым, погиб в Ялте, купаясь в шторм в Черном море в эти выходные, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Волнение моря достигало четырех баллов.
42-летнего иностранца, который отдыхал в санатории вместе с родителями, вытянули из воды спасатели пляжа здравницы.
Мужчину доставили в реанимационное отделение больницы, там он умер.
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