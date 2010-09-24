Спортсмены-пожарные сразятся в Крыму за кубок Украины

Соревнования на кубок Украины по пожарно-прикладному спорту состоятся с 29 сентября по 2 октября в Алуште с участием прошедших отборочные туры спортсменов из пятнадцати регионов страны, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«30 сентября первый этап соревнований начнется с преодоления стометровой полосы с препятствиями, затем пройдет пожарная эстафета. 1 октября спортсмены будут соревноваться в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни, а также в боевом развертывании», - говорится в пресс-релизе.

Крымское управление МЧС считает, что соревнования популяризируют пожарно-прикладной спорт и станут импульсом к достижению украинскими спасателями высоких результатов на международной арене.