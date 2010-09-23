Цирюльников возьмут на учет

В Украине формализуют понятие «ремесленной деятельности» и создадут единый реестр ремесленников, пишет еженедельник «Комментарии:».

Кабмин уже одобрил концепцию законопроекта «О ремесленной деятельности», а текст документа на базе этой концепции должен быть подан правительством до 31 декабря 2010 года.

Как отмечают «Комментарии:», инициатором документа выступила недавно созданная неправительственная организация Ремесленная палата Украины (РПУ), с которой Госкомпредпринимательства подписал договор о сотрудничестве. Президент РПУ Марина ПОПОВИЧ раньше возглавляла профильную ассоциацию владельцев салонов красоты.

Как объяснили в РПУ, в Украине самое большее количество ремесленников (около 35-40%) занято в строительстве и сфере бытового обслуживания - салонах красоты, парикмахерских, прачечных и химчистках. Вторая по величине профессиональная группа - ремесленники, предоставляющие услуги по ремонту, начиная с телевизоров и заканчивая автомобилями. И наконец, к третьей группе принадлежат специалисты пищевой сферы, главным образом кондитеры и булочники. На мастеров народных промыслов (гончаров, вышивальщиц, кузнецов и т.д.) в статистике приходится лишь 2% общей численности ремесленников.

То есть, отмечает издание, под определение ремесленника, по сути, подпадает каждый предприниматель, который производит конечный товар или предоставляет услугу благодаря своим специальным навыкам, инструментам и средствам малой механизации. По подсчетам РПУ, только среди зарегистрированных субъектов ведения хозяйства около 850 тыс. малых и средних предприятий можно отнести к ремесленным.

Выгода для государства от создания реестра ремесленников очевидна, пишут «Комментарии:», - улучшение показателей трудоустройства населения и увеличение налоговых поступлений.