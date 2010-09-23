Совмин заключил хлебный пакт

Совет министров Крыма, крупнейший в регионе производитель хлебобулочных изделий - предприятие «Крымхлеб», потребительская сеть «Крымпотребсоюз» и три супермаркета подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам формирования цены на хлеб, сообщила пресс-служба крымского правительства.

Производители хлебобулочных изделий обязались не допускать необоснованного роста оптовых цен на хлеб массовых сортов, гарантировать его качество и сохранение объемов поставки в розничную сеть.

Субъекты розничной торговли взяли на себя обязательства устанавливать на все виды хлеба торговую надбавку в размере не выше 10% от оптовой цены и не допускать сокращения объемов реализации массовых сортов хлеба.