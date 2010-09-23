Налоговая нашла 7 гектаров бесхозных посевов риса

Семь гектаров бесхозных посевов риса описали сотрудники налоговой милиции в Нижнегорском районе Крыма в ходе проведения операции "Урожай", сообщила пресс-служба крымской налоговой.

Представители сельского совета заявили налоговикам, что засеивать земли было запрещено, кому принадлежат посевы они не знают.

Опрошенные жители сказали, что не выращивают рис на этих землях.

Налоговая устанавливает собственников посевов.