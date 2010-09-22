Президент Словакии собрался в Крым

Президент Словакии Иван ГАШПАРОВИЧ намерен в начале октября посетить Украину - Киев и Крым, сообщила пресс-служба крымского правительства со ссылкой на посла Словакии в Украине Павола ГУМЖИКА.

«Вместе с президентом приедут бизнесмены, в Киеве будет экономический форум. Мы хотели бы, чтобы в Крыму наши предприниматели тоже встретились с людьми, отвечающими за развитие экономики», - сказал посол на встрече с главой Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ.

ДЖАРТЫ заверил дипломата, что руководство автономии приложит все усилия, чтобы визит ГАШПАРОВИЧА и представителей словацкого бизнеса был результативным для развития украинско-словацкого экономического сотрудничества.

«Мы сможем провести встречу в Ливадийском дворце, презентовать стратегию развития Крыма», - сказал крымский премьер.

Ожидается, что ГАШПАРОВИЧ приедет в Крым 7 октября.