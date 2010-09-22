Коммунисты хотят голову Джарты

Депутат Верховной рады Украины, лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ заявляет о начале сбора подписей депутатов парламента автономии с требованием отправить в отставку председателя Совета министров Крыма Василия ДЖАРТЫ.

"Его нужно гнать поганой метлой из Крыма, в этом сомнений нет. Кстати, уже начался процесс сбора подписей депутатов крымского парламента за его отставку перед выборами. Достал всех!", - сказал ГРАЧ в эфире ТВi, сообщила пресс-служба телеканала.

Также ГРАЧ недоволен положением коммунистов в коалиции в Раде.

"Или мы (коммунисты) сами грохнем дверью, или через месяц-полтора нас выпроводят как ненужных", - сказал он.