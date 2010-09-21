Сельские школы получили 20 автобусов

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ вручил директорам сельских школ региона 20 автобусов, купленных за счет бюджета автономии в рамках реализации республиканской программы «Школьный автобус», сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Крымская система образования получила такую крупную партию транспорта впервые за последние 10 лет», - заявляет Совмин.

Автобусы марки «Эталон» сделаны на Бориспольском автозаводе. Каждый рассчитан на 25 мест.

В наступившем учебном крымских школьников будут возить на уроки более 300 автобусов.

Чтобы полностью решить проблему доставки учеников к сельским школам, нужно купить еще около 200 автобусов.