Миримский собрался в мэры Симферополя

Партия «Союз» решила выдвинуть своего председателя Льва МИРИМСКОГО кандидатом в мэры Симферополя на выборах 31 октября, сообщила пресс-служба политсилы.

«Как патриот города не могу допустить, чтобы Симферополь и дальше оставался городом без лица, городом, в котором неуютно жить и за который стыдно перед жителями и гостями Крыма», - сказал МИРИМСКИЙ.

Он также намерен возглавить список «Союза» на выборах в крымский парламент.

МИРИМСКИЙ был депутатом Верховной Рады Украины 2-го, 3-го и 4-го созывов. С мая 2006 года - депутат Верховного совета Крыма.