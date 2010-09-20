"Богдан" готовится производить троллейбусы в Крыму
19:42, 20 сентября 2010Крым
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61 машина будет готова до 2011?
Корпорация «Богдан» начала подготовку мощностей для организации производства троллейбусов на территории Крыма, сообщила пресс-служба компании.
Ожидается, что обязательства по производству 61 троллейбуса компания выполнит к началу 2011 года.
«До конца текущего года при условии своевременного финансирования с конвейера крымской производственной площадки сойдет 61 троллейбус», - цитирует пресс-служба директора «Автосборочного завода №1» ПАО «АК «Богдан Моторс» Владимира ГУНЧИКА.
В начале сентября автозавод был признан победителем тендера на поставку в Крым 61 троллейбуса.
Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года. В ее состав входят 20 компаний.
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