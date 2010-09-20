Милиция задержала грузовик спирта
17:46, 20 сентября 2010Крым
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Груз спрятали в потайном отсеке
Сотрудники крымской милиции задержали на территории Сакского винзавода грузовой автомобиль, который перевозил жидкость с характерным запахом спирта, - в потайном отсеке полуприцепа находились 12 пластиковых емкостей общим объемом 12 тысяч литров, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
По словам водителя автомобиля, груз перевозился из Киевской области в одно из сел Сакского района Крыма. Сопровождающих документов у него не было.
Сотрудники милиции устанавливают заказчика и отправителя груза.
Образцы жидкости отправлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос возбуждения уголовного дела.
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