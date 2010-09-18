В Крыму горел сельсовет
11:50, 18 сентября 2010Крым
0 0
Огонь повредил АТС
Здание Зиминского сельского совета горело в пятницу в Крыму, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация о пожаре в Раздольненском районе поступила к спасателям около шести часов утра.
В здании сельсовета находятся сельский клуб, библиотека, автоматическая телефонная станция (АТС) и фельдшерско-акушерский пункт.
Возгорание ликвидировали в 8.30.
Огонь уничтожил крышу сельсовета и повредил оборудование АТС.
"Площадь пожара составила 770,5 квадратных метра. Его причина и убыток устанавливаются", - отметили спасатели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter