В Крыму горел сельсовет

Здание Зиминского сельского совета горело в пятницу в Крыму, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила в субботу пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о пожаре в Раздольненском районе поступила к спасателям около шести часов утра.

В здании сельсовета находятся сельский клуб, библиотека, автоматическая телефонная станция (АТС) и фельдшерско-акушерский пункт.

Возгорание ликвидировали в 8.30.

Огонь уничтожил крышу сельсовета и повредил оборудование АТС.

"Площадь пожара составила 770,5 квадратных метра. Его причина и убыток устанавливаются", - отметили спасатели.