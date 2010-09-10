Азаров объяснил, что "покращення життя вже сьогодні" не будет

Премьер-министр Николай АЗАРОВ прогнозирует выход Украины из экономического кризиса через два-три года.

«2-3 года ситуация в стране будет трудной. Почему она будет трудной? Прежде всего, потому что мы еще не вышли из кризиса. Мы не вышли на докризисный уровень производства», - сказал АЗАРОВ в Симферополе на совещании по актуальным вопросам развития Крыма.

По его данным, Украина сейчас производит меньше, чем в 2007 году, а ее затраты выросли в 1,5 раза.

АЗАРОВ отметил, что альтернативы повышению цены на газ для украинцев не было.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики увеличила с 1 августа на 50% отпускные цены на газ для населения и предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение украинцев.