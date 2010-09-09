Какие-то аферюги требуют деньги за места в списках Соцпартии

Крымская организация Социалистической партии Украины заявляет, что неизвестные граждане представляются уполномоченными парторганизации и предлагают людям купить места в избирательных списках СПУ на местных выборах в советы различных уровней.

«Мы осуждаем и считаем подобные действия мошенническими и предупреждаем аферистов об уголовной ответственности. Крымская республиканская организация, а ровно, как и районные и городские организации СПУ не торгуют ни партийными билетами, ни местами в избирательных списках, ни совестью», - говорится в заявлении республиканского комитета.

Парторганизация просит граждан, столкнувшихся с предложениями лжесоциалистов, обращаться в реском Соцпартии в Симферополе или в милицию

Вопросы, касающиеся формирования списков и выдвижения кандидатов от СПУ в местные советы, находятся в компетенции рескомитета, рай- и горкомов.

Согласно уставу Соцпартии, списки кандидатов утверждаются на партийных конференциях.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября.