Суд отменил принудительную аренду помещений санатория на ЮБК
16:02, 30 августа 2010Крым
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Дело ушло на новое рассмотрение
Высший хозяйственный суд Украины отменил решение суда первой инстанции, принудившего Фонд имущества Крыма отдать в аренду помещения санатория "Гурзуфский" в Большой Ялте под размещение отделения коммерческого банка, сообщила пресс-служба крымской прокуратуры, не уточнив дату.
"Кассационная инстанция подтвердила доводы надзорного ведомства о нарушении норм закона при вынесении решения в интересах банкиров", - говорится в пресс-релизе.
Дело направлено на новое рассмотрение.
Санаторий "Гурзуфский" расположен на Южном берегу Крыма.
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