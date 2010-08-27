Забивший до смерти задержанного милиционер сядет на 9 лет

Суд приговорил к девяти годам заключения сотрудника милиции за избиение летом прошлого года в Евпатории задержанного горожанина, приведшее к его смерти, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Потерпевший скончался у себя дома после нескольких часов пребывания в евпаторийском райотделе милиции, где инспектор дежурной части избивал задержанного и издевался над ним», - говорится в пресс-релизе.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал милиционера виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «превышение служебных полномочий» и «умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшего», Уголовного кодекса.

Суд постановил лишить бывшего сотрудника МВД права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет и звания «лейтенант милиции».