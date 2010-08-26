50% украинцев не знают, за кого голосовать на местных выборах

49,5% украинцев пока не определились, за кого будут голосовать на местных выборах, которые пройдут в конце октября, свидетельствуют результаты социологического опроса фонда “Высшая школа профессиональной политики”, презентованные на пресс-конференции в УНИАН.

Организаторы соцопроса считают: это связано с тем, что избирательная кампания еще не началась.

Среди тех, кто уже определился, за Партию регионов готовы проголосовать 32,6% респондентов, за ВО “Батькивщина” – 16,2%, за партию “Сильная Украина” – 13,4%, за Коммунистическую партию – 3,2%, за ВО “Свобода” – 2,4%, за Народный Рух Украины – 1,6%, за Народную партию – 1,2%.

Остальные политсилы получили поддержку менее 1% опрошенных. Против всех на местных выборах готовы проголосовать 8,3%.

Голоса ведущих партий по регионам распределились так:

за Партию регионов: Восток – 35,5%, Юг – 31,2%, Центр – 19,4%, Север – 8,6%, Запад – 5,3%,

за ВО “Батькивщина”: Запад – 35%, Север – 27,5%, Центр – 15%, Юг – 12,5%, Восток – 10%,

за партию “Сильная Украина”: Центр – 45,5%, Запад – 18,2%, Восток – 15,2%, Север – 12%, Юг – 9,1%.

Исследование проводилось 14-21 августа, опрошены 1200 респондентов. Погрешность составляет 2,88%.