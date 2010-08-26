У вольера с крокодилом, напавшим на ребенка, не было поля безопасности

Возле вольера в Ялте, где содержался напавший на пришедшего на представление в театр морских животных трехлетнего ребенка из Беларуси крокодил, не было «поля безопасности», сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Рептилия содержалась в вольере, который представляет собой поддон с высотой бортов в 50 сантиметров, накрыт сферой из металлической сетки, ячейки которой - 8 на 10 сантиметров. "Поле безопасности" отсутствовало», - говорится в пресс-релизе.

На ребенка, который вместе с родителями приехал из Бреста на отдых в Крым, напал миссисипский аллигатор - 20-летнее животное в длину достигает 2,5 метров и весит почти 100 килограммов.

Инцидент произошел на территории крокодиловой фермы после выступления в театре морских животных. Взрослые отвлеклись, мальчик подошел к вольеру с крокодилом и просунул левую руку в ячейку сетки.

«Рептилия схватила его за руку. У ребенка ампутированы два пальца, сломаны три кости руки, множество укушенных ран», - сообщает МЧС.

Маленького иностранца доставили в ялтинскую больницу. Медики оказали ему помощь.

Затем ребенка перевезли в Симферополь. Врачи пытаются спасти мальчику руку.