Никас Сафронов взял в аренду 2 гектара земли под Полтавой

Известный российский художник Никас САФРОНОВ планирует построить в селе в Полтавской области три дома, куда будет приглашать своих знаменитых российских друзей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом САФРОНОВ заявил во вторник на пресс-конференции в Севастополе по случаю стартующей в городе 27 августа «Недели экологического кино».

Отвечая на вопрос журналистов по поводу покупки дома в Полтавской области и непривычности там среды для россиянина, художник возразил: «Почему? Во-первых, меня в Украине любят, и я ее тоже люблю… Я взял 2 гектара земли в аренду. Я буду там строить три дома, на этом участке. И туда будут приезжать мои друзья, известные люди».

По словам САФРОНОВА, у него в Полтавской области уже гостил известный российский кинорежиссер Виктор МЕРЕЖКО, сейчас гостят российский телеведущий, ведущий популярной программы «В мире животных» Николай ДРОЗДОВ и российский писатель-юморист Анатолий ТРУШКИН. Собирается приехать известный российский киноактер Владимир МАШКОВ. «Это все мои друзья, которые будут приезжать ко мне, отдыхать, и прославлять Украину», - сказал он.

По словам художника, в Полтавской области он помог достроить церковь Богородицы. «Я только что отдал деньги, на церковь в Сорочинцах, где крестили Гоголя. Тоже пытаюсь поддержать и помочь. Ей 283 года, этой церкви», - сказал САФРОНОВ.

Художник также планирует создать фонд. «Места потрясающие. Я буду приезжать часто в Украину, и буду делать все, чтобы вы чувствовали, что я с вами. Я вам помогать буду, поддерживать, может быть, открою фонд», - сказал он.

По мнению художника, в Украине в деревнях «живут намного лучше, чем в России - все-таки, украинцы более хозяйственные».

САФРОНОВ также сказал: «Может, на украинке женюсь, наконец. Третий раз - последний».

Художник также сообщил, что собирается в ближайшее время встретиться с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и обсудить с ним проблемы экологии.

В планах САФРОНОВА также сделать выставку, посвященную экологической тематике. «У нас есть предложение сделать выставку в Ялте, и возможно, она перейдет плавно в Севастополь. Или наоборот, отсюда начнется», - сказал он.

27 августа в Севастополе откроется «Неделя экологического кино», цель которой - привлечь внимание к проблемам экологии. В кинотеатре «Москва» состоится севастопольская премьера всемирно известного кинофильма французского кинорежиссера Люка БЕССОНА «Дом» («Home»). Будут также показаны фильмы «Жизнь на продажу», «Когда весь мир идет ко дну» (Греция), «Природа жизни», «Гигантский кальмар - призрак бездны» (Франция-Япония), «Галина Шурепова - человек-амфибия» (Россия) и другие.