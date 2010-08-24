Крым принял на отдых 80 детей из пострадавшей от пожаров Москвы

80 детей из пострадавшей от пожаров Москвы прибыли сегодня на оздоровление в Евпаторию за счет средств крымского бюджета.

Юных россиян разместили в детском клиническом санатории Министерства здравоохранения Крыма «Чайка», сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Наша цель - помочь детям психологически, оздоровить их. Медики будут серьезно с ними работать. Мы должны максимально использовать этот месяц, чтобы дети поправили здоровье. Маленьких гостей также ждет культурная программа», - сказала вице-премьер Совета министров Крыма Татьяна УМРИХИНА, которая встречала москвичей на железнодорожном вокзале.

26 августа на оздоровление в Крым прибудет 107 детей-сирот из интернатов Московской области.

Ранее в августе премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ направил телеграмму мэру Москвы Юрию ЛУЖКОВУ, губернаторам Московской и Владимирской областей России Борису ГРОМОВУ и Николаю ВИНОГРАДОВУ с предложением организовать в Крыму бесплатный отдых детей из пострадавших от пожаров российских регионов.