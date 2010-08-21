Украинские спасатели ВМС поедут в Италию за американским опытом
14:47, 21 августа 2010Крым
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Подробности у пресс-центра флота
Украинские флотские спасатели 23-28 августа в Италии изучат организацию работы водолазных подразделений Военно-морских сил США и действия медицинского персонала во время подготовки к погружению под воду.
23 августа начнется визит делегации Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морских сил Украины на американскую базу в Италии, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.
Пребывание представителей ВМС Украины за границей, которое будет проходить в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества министерства обороны и вооруженных сил, завершится 28 августа.
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