Украинские спасатели ВМС поедут в Италию за американским опытом

Украинские флотские спасатели 23-28 августа в Италии изучат организацию работы водолазных подразделений Военно-морских сил США и действия медицинского персонала во время подготовки к погружению под воду.

23 августа начнется визит делегации Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морских сил Украины на американскую базу в Италии, сообщил пресс-центр командования украинских ВМС.

Пребывание представителей ВМС Украины за границей, которое будет проходить в соответствии с перечнем мероприятий международного сотрудничества министерства обороны и вооруженных сил, завершится 28 августа.