Трактор и легковушка столкнулись в Крыму - один погибший

Один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля и трактора в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла 20 августа на дороге Красноперекопск-Симферополь.

Столкнулись автомобиль Wartburg и трактор МТЗ-82.

На месте аварии погиб водитель «легковушки» из Николаева. Пассажирка автомобиля, жительница Николаева, с травмами доставлена в больницу.

Кроме того, в Симферопольском районе 20 августа на дороге Симферополь - Николаевка произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Chevrolet и Toyota с последующим загоранием. В результате аварии в больницу попали три человека, в том числе - 7-летняя девочка из России.