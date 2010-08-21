Трактор и легковушка столкнулись в Крыму - один погибший
Кроме того, горели две иномарки
Один человек погиб, еще один получил травмы в результате столкновения легкового автомобиля и трактора в Симферопольском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Авария произошла 20 августа на дороге Красноперекопск-Симферополь.
Столкнулись автомобиль Wartburg и трактор МТЗ-82.
На месте аварии погиб водитель «легковушки» из Николаева. Пассажирка автомобиля, жительница Николаева, с травмами доставлена в больницу.
Кроме того, в Симферопольском районе 20 августа на дороге Симферополь - Николаевка произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Chevrolet и Toyota с последующим загоранием. В результате аварии в больницу попали три человека, в том числе - 7-летняя девочка из России.