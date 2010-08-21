Спасатели ищут пропавшего в Азовском море россиянина

Сотрудники МЧС ищут в восточном Крыму пропавшего в Азовском море туриста из Курской области России, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Жителя крымского города Щелкино и его знакомого из РФ в пятницу во время купания в море на расстоянии около 300 метров от берега начало затягивать под воду течением.

Крымчанин выплыл на берег, турист скрылся под водой.

Место, где произошел инцидент, не приспособлено для массового отдыха людей на воде.

Искать 29-летнего мужчину вышел спасательный катер.

Вечером в пятницу работы пришлось прекратить из-за непогоды.

Поиск возобновили в субботу.