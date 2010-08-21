В Петербурге заложили подлодку для Черноморского флота

Головную подводную лодку 636 проекта для Черноморского флота России заложили в пятницу в Санкт-Петербурге, на ОАО «Адмиралтейские верфи». Предполагается, что подлодка «Новороссийск» будет построена к 2013 году, сообщила пресс-служба компании.

Она станет первой подводной лодкой 636 проекта, строящейся для ВМФ России.

Подлодка отличается увеличенной скоростью подводного хода - до 20 узлов, дальностью плавания в режиме работы дизелей под водой и низким уровнем шума.

Боевая эффективность подводной лодки повышена за счет установки на борту ударного ракетного комплекса «Клаб-С».

Строительство корабля будет вестись модульно-агрегатным методом с применением информационных технологий, а также с использованием передовых технологий сборки и сварки корпусных конструкций, монтажа систем и оборудования.