Лучшая в СНГ мототрасса в Крыму примет гонки в 2011 году

Первые соревнования на крупнейшей в странах СНГ трассе для гонок мотоциклов и автомобилей, строительство которой ведет в западном Крыму компания «Степрейсинг Тим», планируется провести в 2011 году, сообщила пресс-служба Совета министров автономной республики.

«Мы хотим уже в следующем году провести здесь соревнования, а к 2012 году - создать условия для того, чтобы провести чемпионат мира», - сказал руководитель правительства Крыма Василий ДЖАРТЫ во время рабочей поездки на место строительства трассы.

Строительство мототрека, на котором можно будет проводить чемпионаты MotoGP - кольцевые мотогонки высшего класса, идет на территории Сакского района. Гоночная трасса также будет пригодна для проведения автогонок класса «Формула 3» и тестовых заездов «Формулы 1».

Учредитель «Степрейсинг Тим», мотогонщик Анатолий КУЧМИН сообщил, что в строительство трека уже вложено $80 миллионов.

Общая стоимость проекта - не менее $200 миллионов.

«Здесь будет один из лучших в мире гоночных комплексов такого типа. На территории СНГ подобных трасс нет», - сказал КУЧМИН.

Комплекс, разработанный немецкой фирмой Tilke, включает гоночную трассу длиной 4,6 км, с самым длинным среди специализированных мототрасс Европы скоростным участком протяженностью 900 метров - это позволит мотоциклам развивать скорость более 300 километров в час. На территории комплекса будут построены трибуны на 140 тысяч зрителей, трасса для картинга, бизнес-центр, гостиница, ресторан, вертолетная площадка.

ДЖАРТЫ отметил, что строительство автомототрека позволит развивать не только западный регион, но и Крым в целом.

«Строительство трассы - это создание рабочих мест, инфраструктуры. Проект грандиозный, он прославит Крым и Украину», - заявил крымский премьер.