Азарова приняли в артековцы

Кабинет министров Украины готовит программу развития международного детского центра «Артек», рассчитанную на пять лет, сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Мы уже сейчас думаем о том, чтобы составить серьезную пятилетнюю программу и превратить "Артек" в современный международный лагерь отдыха», - сказал АЗАРОВ в детском центре в Гурзуфе, где в пятницу открылся конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна».

Телеграмму-приветствие участникам и организаторам международного конкурса направил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

«Детская Новая волна» пройдет в «Артеке» в течение трех дней. Гала-концерт и награждение победителей состоятся 22 августа.

По данным организаторов, в адрес оргкомитета конкурса поступило более пяти тысяч заявок от юных музыкантов из 16-ти стран мира.

АЗАРОВА в пятницу приняли в почетные «артековцы».

Премьер рассказал, что в детстве хорошо учился и мечтал попасть в самый известный пионерский лагерь в СССР, но так и не побывал там.

«Артек» этим летом отмечает 85-летие. Основные торжества прошли 19 августа.