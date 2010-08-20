Азарова приняли в артековцы

21:35, 20 августа 2010
Крым
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Кабмин думает над 5-летней программой

Кабинет министров Украины готовит программу развития международного детского центра «Артек», рассчитанную на пять лет, сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Мы уже сейчас думаем о том, чтобы составить серьезную пятилетнюю программу и превратить "Артек" в современный международный лагерь отдыха», - сказал АЗАРОВ в детском центре в Гурзуфе, где в пятницу открылся конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». 

Телеграмму-приветствие участникам и организаторам международного конкурса направил президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. 

«Детская Новая волна» пройдет в «Артеке» в течение трех дней. Гала-концерт и награждение победителей состоятся 22 августа.  

По данным организаторов, в адрес оргкомитета конкурса поступило более пяти тысяч заявок от юных музыкантов из 16-ти стран мира.  

АЗАРОВА в пятницу приняли в почетные «артековцы».  

Премьер рассказал, что в детстве хорошо учился и мечтал попасть в самый известный пионерский лагерь в СССР, но так и не побывал там. 

«Артек» этим летом отмечает 85-летие. Основные торжества прошли 19 августа.

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