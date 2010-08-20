Женщина продала 200 девушек в секс-рабство за границу

Севастопольские правоохранители задержали жительницу Луганской области, продавшую в сексуальное рабство около 200 девушек, сообщила пресс-служба управления МВД в Севастополе.

Сотрудники отдела борьбы с торговлей людьми севастопольской милиции получили информацию о том, что жительница Луганской области через Интернет проводит набор девушек для работы танцовщицами в баре за границей - в Ливане, Сирии, на Кипре, в Швейцарии. Такую работу она предлагала в основном девушкам из малообеспеченных семей. В сервис входили услуги по оплате оформления загранпаспортов и расходы на дорогу. Потраченные на них деньги девушки должны были отработать.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что за каждую из завербованных девушек торговка получала от 300 до 600 долларов.

В списке потерпевших не только севастопольские девушки, но и жительницы крымской автономии, Одессы и Луганской области.