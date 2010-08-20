Чешские зебры и лани пополнили коллекцию зоопарка в Ялте

Ялтинский зоопарк «Сказка» купил двух зебр Чапмана и сорок ланей европейских на ферме в Чехии.

«В планах зоопарка было содержание пары зебр, и вот, наконец, самец и самка приехали», - сообщил УНИАН директор «Сказки» Олег ЗУБКОВ.

Животных доставили в ялтинский зверинец в пятницу.

Вместе с зебрами в Крым прибыли лани. Зоопарк решил заменить ими косулей. Косули плохо размножались, а посетители «Сказки» любят детенышей оленей.

Лани будут жить и приносить потомство в ялтинском зоопарке и его белогорском филиале. Косули переехали в Белогорский район.

ЗУБКОВ создал «Сказку» в 1995 году. Это - первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в ялтинском зверинце содержится свыше тысячи животных и птиц. Многие питомцы - редких видов.

ЗУБКОВ строит сафари-парк в Белогорском районе.