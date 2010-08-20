Корабли Blackseafor зашли в Севастополь

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor в пятницу зашли в порт Севастополь в рамках 15-й августовской активации, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Согласно плану пребывания, 20 августа командиры морского тральщика “Прибой” ВМС Болгарии, большого десантного корабля “Ямал” Черноморского флота России, эсминца “Марашешти” ВМС Румынии, фрегата “Салихрейс” ВМС Турции и морского тральщика “Черкассы” ВМС Украины встретятся с командующим Военно-морских сил Украины Виктором МАКСИМОВЫМ и председателем севастопольской государственной администрации Валерием САРАТОВЫМ.

21-22 августа для экипажей кораблей организуют экскурсии по историческим местам города-героя.

Предусматривается, что с 16 до 18 часов 21 августа и с 14 до 17.30 22 августа корабли Blackseafor, пришвартованные у причала бухты Курина на Северной стороне Севастополя, будут открыты для посещения жителями города и туристами.

22 августа на причале бухты Курина пройдут спортивные соревнования по армрестлингу и перетягиванию канату, в поселке Любимовка неподалеку от Севастополя - футбольные матчи между командами кораблей соединения.

Утром 23 августа корабли черноморской группы выйдут из Севастополя и возьмут курс на болгарский порт Варна.