ГАИ начала рейд "Внимание! Дети на дороге"

Госавтоинспекция в преддверии учебного года проводит профилактический рейд «Внимание! Дети на дороге!» для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и снижения тяжести последствий аварий. Операция началась в пятницу, 20 августа, и продлится до 20 сентября, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

Будет восстановлена разметка, знаки, светофоры в районе школ.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены дежурить в местах массового перехода детьми проезжей части.

«Дети после летних каникул теряют бдительность, их внимание рассеяно. К тому же школы пополняются первоклассниками, которым еще предстоит освоить маршрут», - говорится в пресс-релизе.

За 7 месяцев в крымской автономии в 123 авариях на дорогах с участием несовершеннолетних погибли четверо и травмированы 137 детей (по вине детей совершены 53 аварии).

ГАИ просит родителей напомнить детям правила перехода дороги.

«С первоклассниками и учениками младших классов пройдите до школы и обратно, покажите им наиболее безопасный путь», - призывает Госавтоинспекция.