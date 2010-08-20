Муж убил жену скалкой в Керчи

Сотрудники милиции задержали в Керчи мужчину по подозрению в убийстве его жены скалкой для раскатки теста во время ссоры 18 августа. Мужчина сдался сам и раскаивается в содеянном, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

По словам 41-летнего мужчины, с 37-летней супругой они часто ссорились, собирались подавать на развод.

"Пара частенько выпивала, но женщина злоупотребляла спиртным куда сильнее мужа. Напиваясь, она закатывала истерики, провоцировала ссоры", - говорится в пресс-релизе.

Жена снова закатила мужу скандал, он несколько раз ударил ее скалкой по голове. Женщина умерла.

По иформации правоохранителей, на момент убийства мужчина был трезвым.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье "умышленное убийство".

Ведется следствие.