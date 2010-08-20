В Ялте пройдет ретро-кинофестиваль

Откроют доску "королю комедии"

Второй крымский ретро-кинофестиваль «Виват, комедия!» откроется 23 августа в Ялте, сообщила пресс-служба мэрии. «Перед началом состоится открытие памятной доски знаменитому артисту, «королю комедии», почетному гражданину Ялты Михаилу Пуговкину», - говорится в пресс-релизе. Доска появится в переулке Черноморский. Организаторами фестиваля являются правительство автономной республики, Союз кинематографистов Крыма и крымский центр Михаила Пуговкина.

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