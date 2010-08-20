В Ялте пройдет ретро-кинофестиваль
10:13, 20 августа 2010Крым
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Откроют доску "королю комедии"
Второй крымский ретро-кинофестиваль «Виват, комедия!» откроется 23 августа в Ялте, сообщила пресс-служба мэрии.
«Перед началом состоится открытие памятной доски знаменитому артисту, «королю комедии», почетному гражданину Ялты Михаилу Пуговкину», - говорится в пресс-релизе.
Доска появится в переулке Черноморский.
Организаторами фестиваля являются правительство автономной республики, Союз кинематографистов Крыма и крымский центр Михаила Пуговкина.
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