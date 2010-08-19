Совмин начал разработку стратегии развития Крыма до 2020 года

Совет министров Крыма вместе с Национальным институтом стратегических исследований приступил к разработке проекта стратегии экономического и социального развития региона до 2020 года, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Стратегия разрабатывается во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича по итогам совещания, которое состоялось 3 августа в Симферополе. Ее проект до 1 декабря должен быть внесен на рассмотрение Верховного Совета Крыма. К разработке документа будут привлечены министерства и ведомства правительства Крыма, украинские и российские специалисты, а также эксперты из дальнего зарубежья», - отмечает Совмин.

Директор Нацинститута стратисследований Андрей ЕРМОЛАЕВ заявил, что Крым - социально-экономический комплекс, который требует особого подхода, а стратегия - тот документ, который позволит определить цели, направления, этапы развития региона.

«Автономию необходимо рассматривать как элемент долгосрочной общеукраинской стратегии развития государства, национальной экономики, новой конкурентоспособной структуры. Ведь Крым имеет большое будущее как составная часть нового динамичного развивающегося Черноморского региона. Основная задача Крыма - выбиться в экономические лидеры Черноморского региона», - считает эксперт.