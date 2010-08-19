Экоконтроль "набедокурил" в заповеднике на миллион гривен

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц управления экологического контроля, которые проявили служебную халатность при выделении земли под застройку на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, в результате которой государству нанесен 1,1 млн. грн. ущерба.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, незаконные решения о предоставлении земельных участков для жилищной застройки на территории заповедника выявлены во время проверки Ливадийского поселкового совета.

Также возбуждены уголовные дела за злоупотребление властью и подделку документов по факту незаконного предоставления участков за счет земель парка-памятника «Мисхорский» на территории Кореизского поселкового совета. Государству нанесен ущерб в размере почти 600 тыс. грн.

Под следствием оказались чиновники органов архитектуры, земельных ресурсов и экоконтроля ялтинского региона.

Следствие продолжается.