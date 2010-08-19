России и Украине флотские скандалы не нужны

Украинское министерство иностранных дел отмечает конструктивный настрой Украины и России решать проблемные вопросы пребывания российского Черноморского флота в Крыму, заявил директор департамента информационной политики МИДа Олег ВОЛОШИН.

«Есть очень конструктивное настроение с обеих сторон. Если год назад наши и российские коллеги фактически соревновались в том, чтобы занять наиболее неуступчивую позицию, то в настоящий момент есть общее понимание, что если флот есть, то всем должен быть удобно, никто не хочет лишних скандалов и проблем», - сказал ВОЛОШИН на брифинге.

По его словам, после подписания соглашения о пребывании ЧФ РФ на территории Украины остался пакет проблемных вопросов, которые не были согласованы в правовом измерении.

«В настоящий момент мы пытаемся их согласовать», - сказал директор департамента информполитики МИД.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле подписали соглашение о пребывании ЧФ на территории Украины, которым продлили его базирование в Севастополе на 25 лет до 2042-го года.

Оппозиционные партии в Украине заявили о неконституцирнности договора и обвинили ЯНУКОВИЧА в национальной измене.