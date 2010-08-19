2 юношей ограбили банк с помощью матов и стартового пистолета

Сотрудники милиции задержали двух ранее судимых 22-летних мужчин по подозрению в разбойном нападении на отделение «Ощадбанка» в Кировском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Юноши напали на банк 18 августа. В отделении не было системы слежения и охраны.

«Подъехали на «Москвиче». Оба - в масках, один вооружен стартовым пистолетом BLOW 9-го калибра, переделанным для стрельбы резиновыми пулями. Нападающие, угрожая пистолетом, выкрикивая нецензурные выражения, приказали находящейся в помещении отделения банка кассиру лечь на пол. Пользуясь беспомощностью сотрудников и посетителей банка, деморализованных угрозой применения оружия, открыто завладели крупной суммой денег в гривнах, евро и долларах», - говорится в пресс-релизе.

По тревоге был поднят весь личный состав Кировского и Белогорского райотделов милиции.

Правоохранители по горячим следам задержали юношей, изъяли деньги, пистолет и автомобиль.

По факту нападения правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «разбой». Ее санкция - лишение свободы сроком от семи до десяти лет с конфискацией имущества.