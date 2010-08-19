Полуостров Крым вскоре может отделиться от материковой Украины и превратится в остров, заявил руководитель гидрометцентра Николай Кульбида.

«Прогнозы климатологов говорят о вероятности роста уровня моря за счет таяния ледников на 50 и больше сантиметров. При таком повышении озеро Сиваш может стать морским проливом, а Крым - островом», - заявил синоптик, пишет газета «Сегодня».

Это подтверждают и некоторые крымские ученые.

На восточном побережье полуострова нынешним летом наблюдатели зафиксировали подъем уровня моря на 30-40 см, но пока не спешат обнародовать эту информацию.

Кстати, в конце этой недели в важнейшем академическом учреждении Крыма - Карадагской научной станции имени Вяземского - состоится закрытое совещание с участием академика Бориса Патона. В повестке дня - как раз подъем уровня моря.

А президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко отмечает, что ничего аномального не происходит: «Поводов для паники нет. Процессы, о которых говорит Кульбида, не происходят мгновенно. Теоретически Крым может стать островом, но этот процесс при самом неблагоприятном развитии растянется на сотни тысяч лет».