Лиса покусала бабушку с внучкой
10:15, 19 августа 2010Крым
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А не надо было выгонять животное
Два человека - пожилая женщина и ее внучка - травмированы из-за нападения лисы в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел в Советском районе 17 августа.
"Лиса зашла во двор, люди начали выгонять животное", - рассказала сотрудница МЧС.
Лиса укусила 70-летнюю женщину за ногу, 18-летнюю девушку - за руку и убежала. Ее удалось поймать на следующий день.
Была ли лиса бешеной, пока неизвестно. Проводятся экспертизы.
Пострадавшим предстоит пройти специальное лечение. Их состояние удовлетворительное.
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