Лиса покусала бабушку с внучкой

Два человека - пожилая женщина и ее внучка - травмированы из-за нападения лисы в Крыму, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел в Советском районе 17 августа.

"Лиса зашла во двор, люди начали выгонять животное", - рассказала сотрудница МЧС.

Лиса укусила 70-летнюю женщину за ногу, 18-летнюю девушку - за руку и убежала. Ее удалось поймать на следующий день.

Была ли лиса бешеной, пока неизвестно. Проводятся экспертизы.

Пострадавшим предстоит пройти специальное лечение. Их состояние удовлетворительное.