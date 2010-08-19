Самый известный в Советском Союзе детский лагерь отмечает 85-летие

«Артек» - расположенный на Южном берегу Крыма самый известный в Советском Союзе детский лагерь, ныне международный детский центр - празднует 85-летие. Торжества пройдут четыре дня, по 22 августа.

В четверг в «Артеке» состоятся линейка, костюмированное шествие, праздник Нептуна, праздник мастеров «Традиции и ремесла Украины» с концертной программой фольклорных коллективов, народными играми, работой мастерских декоративной росписи, гончарства, вышивки, ткачества, писанкарства. Украинский пловец, серебряный призер Олимпийских игр Денис СИЛАНТЬЕВ проведет мастер-класс для детей.

В пятницу, 20 августа, откроется международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна-2010».

Пресс-служба детского центра сообщила, что в адрес оргкомитета поступило более 5 тысяч заявок из 16 стран. В финале конкурса в «Артеке» примут участие 15 юных исполнителей из 9 стран.

Жюри «Детской Новой волны», в состав которого, в частности, вошли певцы Дима БИЛАН, Ани ЛОРАК, ТИМАТИ, АЛСУ, Сергей ЛАЗАРЕВ, Ирина ДУБЦОВА, Вера БРЕЖНЕВА, возглавил российский композитор Игорь КРУТОЙ.

Конкурс завершится 22 августа награждением победителей.

«Артек» ожидает премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА на свой юбилей. Дата предполагаемого визита уточняется.

Напомним, 85 лет «Артеку» исполнилось 16 июня. По многолетней традиции в этот день в его лагерях прошли праздничные линейки. Основные торжества руководство детского центра решило провести в августе.