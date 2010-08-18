Командующему ВМС назначили первого заместителя

Министр обороны Украины назначил Сергея ЕЛИСЕЕВА первым заместителем командующего Военно-морскими силами.

Как сообщил пресс-центр командования украинских ВМС, вакансия была свободна несколько месяцев после назначения вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА на должность командующего ВМС.

ЕЛИСЕЕВ ранее занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС.

На эти должности министр назначен Юрия ИЛЬИНА. Он ранее занимал должность первого замначальника штаба ВМС.