Командующему ВМС назначили первого заместителя
16:23, 18 августа 2010Крым
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Вакансия была свободна
Министр обороны Украины назначил Сергея ЕЛИСЕЕВА первым заместителем командующего Военно-морскими силами.
Как сообщил пресс-центр командования украинских ВМС, вакансия была свободна несколько месяцев после назначения вице-адмирала Виктора МАКСИМОВА на должность командующего ВМС.
ЕЛИСЕЕВ ранее занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего ВМС.
На эти должности министр назначен Юрия ИЛЬИНА. Он ранее занимал должность первого замначальника штаба ВМС.
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