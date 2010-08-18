УНП требует не пускать Зюганова в Украину

15:29, 18 августа 2010
Крым
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Фомушкин не хочет в союз трех

Министерство иностранных дел Украины должно объявить лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия ЗЮГАНОВА персоной нон-грата в государстве за призывы к объединению России, Украины и Беларуси, заявил лидер крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН.  

Украинская народная партия также заявила, что "лидер КПРФ, вопреки действующему законодательству о местных выборах, призывает голосовать за Коммунистическую партию Украины".  ФОМУШКИН призвал рассмотреть вопрос о запрете участия КПУ в выборах в октябре, сообщает пресс-служба парторганизации.

ЗЮГАНОВ на пресс-конференции в Симферополе 17 августа заявил, что считает экономически выгодным объединение Украины, России и Беларуси.

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