УНП требует не пускать Зюганова в Украину

Министерство иностранных дел Украины должно объявить лидера Коммунистической партии Российской Федерации Геннадия ЗЮГАНОВА персоной нон-грата в государстве за призывы к объединению России, Украины и Беларуси, заявил лидер крымской организации Украинской народной партии (УНП) Олег ФОМУШКИН.

Украинская народная партия также заявила, что "лидер КПРФ, вопреки действующему законодательству о местных выборах, призывает голосовать за Коммунистическую партию Украины". ФОМУШКИН призвал рассмотреть вопрос о запрете участия КПУ в выборах в октябре, сообщает пресс-служба парторганизации.

ЗЮГАНОВ на пресс-конференции в Симферополе 17 августа заявил, что считает экономически выгодным объединение Украины, России и Беларуси.