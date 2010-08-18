БЮТ: налоговая арестовала счета "Черноморки"

Государственная налоговая администрация в Крыму в среду арестовала счета Черноморской телерадиокомпании, заявил лидер крымской организации партии «Батьківщина» Андрей СЕНЧЕНКО.

Телерадиокомпания намерена оспорить действия налоговой в суде.

«Разумеется, мы будем в судебном порядке отстаивать свое право, тем более что таких полномочий у налоговой службы просто не существует», - заявил депутат Верховной рады Украины из фракции БЮТ.

По его словам, у Черноморской ТРК из-за ареста счетов возникли проблемы в работе.

«Работа не парализована, но есть серьезные проблемы. Ведь что такое счет? Это возможность выплатить людям заработную плату, оплатить коммунальные услуги, трансляцию. В конце концов, это прямые убытки, и поэтому иск, который готовится в адрес налоговой, будет касаться не только размораживания счета, но и касаться, в том числе, претензий в части нанесения ущерба», - сказал СЕНЧЕНКО, которого цитирует пресс-служба парторганизации.

Ранее в августе СЕНЧЕНКО заявил об аресте налоговой милицией имущества ЧТРК, а после - о проверке деятельности телерадиокомпании работниками Контрольно-ревизионного управления.

Президентом ЧТРК является депутат крымского парламента из фракции БЮТ Татьяна Красикова.