Стронгмены сразятся в Крыму

Турнир по богатырскому многоборью "Богатырь Крыма - 2010" состоится в воскресенье, 22 августа, на набережной Керчи.

Атлеты должны будут выступить в нескольких конкурсах, среди которых "Прогулка фермера" (спортсмены несут два чемодана по 120 кг), подъем бревна весом в 110 кг, проходка с коромыслом в 300 кг, "Уточка" (спортсмены ходят с гирей в 180 кг между ног), кантование покрышки в 320 кг, эстафета перекидывания шара в 120 и 140 кг через перекладину высотой в 120 сантиметров.

Не обойдется богатырское многоборье и без тяги автомобиля. В этот раз, по словам организаторов, для атлетов подготовят пожарную машину с лестницей или дальнобойную машину без прицепа. Оба автомобиля весят не менее 7-8 тонн, сообщает портал "Керчь - это мой город".