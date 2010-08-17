В крымском направлении пустили 4 дополнительных поезда

Приднепровская железная дорога назначила по 1 сентября четыре дополнительных поезда в крымском направлении, сообщил пресс-центр ПЖД.

Поезд № 502/501 "Днепропетровск, Кривой Рог - Симферополь" отправится из Днепропетровска 17 и 20 августа, в обратном направлении - 18 и 19 августа.

Поезд № 806/805 "Днепропетровск - Симферополь" едет из Днепропетровска 17, 21, 24, 28, 31 августа, из Симферополя - 18, 22, 25, 29 августа и 1 сентября.

Поезд № 544/543 "Симферополь - Киев" отправится из Симферополя 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 августа.

Поезд № 290/289 "Симферополь - Киев" назначен на 17, 21, 25, 27 августа.