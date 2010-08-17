Корабли Blackseafor взяли курс на Севастополь

Корабли оперативного соединения Blackseafor в соответствии с планом очередной активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества прибудут в порт Севастополя в пятницу, 20 августа, сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Украины.

Оперативное соединение Blackseafor, в том числе украинский морской тральщик «Черкассы», во вторник вышло из румынского порта Констанца и взяло курс в направлении Севастополя.

На переходе морем многонациональное соединение, в которое входят корабли флотов Болгарии, России, Румынии, Турции и Украины, проведет учения по контролю над надводной обстановкой, по тактическому маневрированию, сигналопроизводству и связи, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче грузов, перехвату и досмотру условного судна-нарушителя, организации противовоздушной обороны.