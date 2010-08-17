Ветры уберегли рыбу в Азовском море от замора

Постоянно дующие ветры, которые хорошо перемешивали воды в аномально жаркую погоду, уберегли рыбу в Азовском море от замора, сообщил УНИАН заместитель директора Института биологии южных морей Национальной академии наук Украины по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ.

Он вернулся в Севастополь из комплексной гидробиологической экспедиции ИнБЮМ (проходила с 3 по 12 августа) по оценке экологического состояния основных групп морских и пресноводных организмов в Сиваше, Азовском море (в пределах Казантипского природного заповедника и прилегающих акваторий).

«Экспедиция выдалась сложной, и, прежде всего, в связи с известными погодными условиями - температура воды была не ниже 29 градусов, а временами достигала 32 градусов», - отметил БОЛТАЧЕВ.

По его словам, обычно в воде такой температуры возникают разные «неприятные явления, в том числе и заморные».

«В этом году помогли практически постоянно дующие ветры, которые осуществляли хорошее перемешивание воды, и причин для массовых заморов на Азовском море (по крайней мере, в период нашей экспедиции) не было. Была отмечена локальная гибель рыб, например, в бухте Русская, находившейся с подветренной стороны. Там мы отмечали гибель бычков, кефали, других видов рыб», - добавил БОЛТАЧЕВ.