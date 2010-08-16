В Севастополе подорожал хлеб

В Севастополе на 15-20 копеек подорожал хлеб, выпекаемый основным производителем хлебобулочных изделий в городе - открытым акционерным обществом «Царь-хлеб», передает УНИАН.

Так, булка одного из самых популярных сортов хлеба «Зимневский» теперь стоит 3 грн. (до подорожания - 2 грн. 85 коп.), батон «Симферопольский» - 3 грн. 30 коп. (до подорожания - 3 грн.10 коп.).

Администрация предприятия «Царь-хлеб» объясняет повышение цен ростом закупочных цен на муку.

Власти города будут «подключать» инспекцию по ценам, сказал председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Если хотите, это нормальная ситуация, в том плане, что мы будем воевать за то, чтобы хлеб был дешевле», - сказал он.

Чиновника особенно волнуют цены на так называемые социально защищенные сорта хлеба - «Зимневский» и «Формовый».

САРАТОВ заявил, что между властью Севастополя и производителем хлеба будут достигнуты устраивающие горожан соглашения.