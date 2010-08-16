Блок Куницына просится под крыло крымской Партии регионов

Совет депутатского «Блока Куницына» принял решение о начале объединительного процесса с крымской организацией Партии регионов и обратился к лидеру «регионалов» автономии Василию ДЖАРТЫ с предложением согласовать политические и организационные вопросы.

«Совет депутатского «Блока Куницына» полностью разделяет внутреннюю и внешнюю политику президента Украины Виктора Януковича и его команды в центре и на местах, направленную на стабилизацию социально-политической ситуации в стране и укрепление международных позиций независимой Украины. Мы полагаем, что нынешний курс руководства страны требует дальнейшего закрепления и поддержки всех здравомыслящих политических сил в центре и регионах в ходе предстоящих выборов в местные советы», - говорится в обращении к ДЖАРТЫ.

Блок намерен завершить объединительный процесс во время общекрымского форума его сторонников, который состоится в начале сентября в Симферополе.

«Блок Куницына» в конце 2005 года создали крымские организации Народно-демократической партии (НДП), Партии государственного нейтралитета Украины и Демократической партии Украины перед местными выборами.

Сергей КУНИЦЫН, нынешней депутат парламента автономии и постоянный представитель президента в Крыму, тогда возглавлял крымскую НДП.

Ряд депутатов, избранных по спискам «Блока Куницына» в крымский парламент - Александр ЛИЕВ, Ольга КОВИТИДИ, Ольга УДОВИНА - 12 августа получили партбилеты Партии регионов.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября по смешанной системе без участия блоков партий.